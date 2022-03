Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé, Di Maria… Leonardo prépare un coup de maître !

Publié le 2 mars 2022 à 11h15 par B.C.

Annoncé dans le viseur du PSG, Ousmane Dembélé pourrait débarquer à Paris pour prendre la succession d’Angel Di Maria, libre à l’issue de la saison.

Depuis son arrivée en 2015, Angel Di Maria s’est imposé comme un élément indispensable au PSG, parvenant à devenir le meilleur passeur de l’histoire du club avec 115 passes décisives délivrées en 287 apparitions sous le maillot rouge et bleu. Mais cette saison, l’Argentin éprouve plus de difficultés, et cela pourrait avoir une influence directe sur son avenir. En effet, Angel Di Maria est actuellement dans sa dernière année de contrat, et malgré l’existence d’une clause lui permettant d’être prolongé pour une saison supplémentaire, Leonardo se poserait des questions puisque son départ permettrait notamment de libérer un gros salaire. Une position qui pourrait être renforcée par la situation contractuelle d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone.

Dembélé visé pour remplacer Di Maria ?