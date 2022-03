Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La mise au point de Romain Hamouma sur son avenir !

Publié le 2 mars 2022 à 11h10 par T.M.

Alors que Romain Hamouma arrive au terme de son contrat avec l’ASSE, l’attaquant stéphanois a été interrogé sur la suite de sa carrière.

Si l’ASSE ne sait pas encore si elle jouera en Ligue 1 ou en Ligue 2 la saison prochaine, le mystère règne également sur l’avenir de plusieurs joueurs de Pascal Dupraz. Cela vaut notamment pour Romain Hamouma. L’été dernier, l’attaquant de 34 ans avait paraphé un nouveau contrat d’un an avec les Verts. Le voilà donc qui arrive à un moment important. Hamouma va-t-il poursuivre sa carrière à l’ASSE ? Va-t-il rejoindre un autre club ? Va-t-il arrêter sa carrière ?

« On verra en temps voulu »