Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Avant de trancher pour son avenir, Hamouma envoie un énorme message !

Publié le 2 mars 2022 à 5h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Romain Hamouma ne sait pas encore s'il poursuivra sa carrière ou pas, mais une chose est sure, il n'envisage pas une relégation avec l'ASSE.

L'été prochain, l'ASSE va devoir gérer le cas de nombreux joueurs en fin de contrat, et compte tenu de la situation sportive du club, il est encore difficile de se projeter. Parmi eux, Romain Hamouma est concerné et voit donc son bail s'achever en juin prochain. S'il assure ne pas avoir encore tranché pour son avenir, il affiche toutefois une ambition claire : maintenir l'ASSE en Ligue 1.

«Je ne sais pas si je vais continuer...»