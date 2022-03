Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo vraiment à fond sur N’Golo Kanté ?

Publié le 2 mars 2022 à 0h45 par La rédaction

Certains médias espagnols révèlent que le PSG a pris position sur le dossier N’Golo Kanté. Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif espagnol AS révèle que le PSG, qui cherche un grand renfort au milieu de terrain, aurait le projet de lancer une offensive sur N’Golo Kanté, qui ne trouve pas pour l’instant d’accord avec Chelsea en vue d’une prolongation, alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat l’été prochain. Que faut-il en penser ?

Paris privilégie les joueurs libres…

S’il est probable que le PSG suive avec attention l’évolution du dossier Kanté dans les prochains mois, il apparaît cependant qu’il ne sera probablement pas l’option privilégiée par Leonardo, sachant qu’il faudra payer un transfert important au club londonien pour la dernière année de contrat, alors que la direction parisienne penche pour le recrutement d’un joueur libre au poste, comme Paul Pogba ou Franck Kessié.