Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Daniel Alves prêt à faire capoter ce dossier brûlant ? La réponse !

Publié le 1 mars 2022 à 22h00 par A.C.

César Azpilicueta semble être l’une des priorités du FC Barcelone pour la saison prochaine. Pourtant, Xavi peut déjà compter sur d’autres joueurs au poste de latéral droit, avec notamment Daniel Alves.

Le mercato hivernal a été surprenant, mais le FC Barcelone prépare encore mieux pour l’été. Joan Laporta veut donner les armes à Xavi pour pouvoir redorer le blason du club catalan et plusieurs chantiers ont déjà été identifiés. C’est le cas de la défense, qui pourrait connaitre une révolution totale avec notamment les départs de Samuel Umtiti et Clément Lenglet ou encore la mise en retrait d’un Gerard Piqué vieillissant. Sur les côtés c’est encore pire et les médias catalans parlent déjà d’une recrue promise à Xavi avec César Azpilicueta, dont le contrat avec Chelsea se termine en juin.

Alves ne bloquera pas Azpilicueta