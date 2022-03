Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une arrivée de Matthijs de Ligt au Barça ? La réponse !

Publié le 2 mars 2022 à 0h00 par T.M.

Aujourd’hui à la Juventus, Matthijs de Ligt est souvent annoncé du côté du FC Barcelone pour son avenir. Des précisions ont d’ailleurs été apportées concernant le Néerlandais.

Cet hiver, le FC Barcelone a avant tout concentré ses efforts sur l’attaque pour se renforcer. Et si la priorité va se nommer Erling Braut Haaland cet été, il y a également un besoin urgent de se renforcer en défense pour Xavi. Ce ne sont d’ailleurs pas les pistes qui manquent en Catalogne. César Azpilicueta, Andreas Christensen ou encore José Gaya sont annoncés vers le Barça, tout comme Matthijs de Ligt. Depuis son explosion à l’Ajax Amsterdam, le joueur de la Juventus est apprécié par les Blaugrana et cela est donc toujours le cas. De plus, alors que Joan Laporta entretient une bonne relation avec Mino Raiola, l’agent de De Ligt, cela pourrait avoir son importance.

« Il a admis qu’il aimerait jouer au Barça, mais… »