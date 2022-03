Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Ligt répond à la bombe de Mino Raiola sur son départ !

Publié le 1 mars 2022 à 8h30 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du FC Barcelone, Matthijs De Ligt semble bien parti pour changer d’air à en croire les propos prononcés par son agent, Mino Raiola. Mais de son côté, le défenseur de la Juventus préfère temporiser…

En décembre dernier, Mino Raiola lâchait une petite bombe en annonçant le départ prochain de Matthijs De Ligt (22 ans) malgré un contrat qui court jusqu’en juin 2024 avec la Juventus Turin : « Je pense qu'il est prêt pour un nouveau challenge et lui aussi le pense (…) Cela peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le PSG.. . », avait lâché le célèbre agent. Depuis, les spéculations se sont multipliées au sujet de l’avenir de Matthijs De Ligt, et le FC Barcelone semble plus que jamais déterminé à le récupérer l’été prochain. Mais de son côté, le défenseur néerlandais s’est montré moins catégorique que Raiola sur son avenir.

De Ligt est moins catégorique que Raiola...