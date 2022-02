Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feuilleton De Ligt prend une énorme tournure !

Publié le 28 février 2022 à 14h00 par A.C.

Cet été, Joan Laporta souhaiterait boucler une opération avec Mino Raiola et cela pourrait notamment concerner Matthijs de Ligt, qui avait échappé au FC Barcelone en 2019.

Si l’attaque et le milieu de terrain semblent des secteurs fournis, avec les pépites Pedri, Gavi, Ansu Fati et Nico Gonzalez, la défense est un chantier qu’il faudra absolument régler au FC Barcelone. La prolongation de Ronald Araujo semble être dans l’impasse, Gerard Piqué s’approche inexorablement de la retraite et des nombreux départs devraient avoir lieu, comme avec Samuel Umtiti et Clément Lenglet. Ainsi, le président Joan Laporta souhaiterait rattraper l’échec de son prédécesseur en 2019 avec Matthijs de Ligt et en Catalogne on assure que les bonnes relations avec Mino Raiola pourraient grandement aider.

La Juventus préparerait une prolongation jusqu’en 2025 pour De Ligt