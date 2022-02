Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta décroche une énorme promesse pour De Ligt !

Publié le 27 février 2022 à 13h00 par A.C.

Après l’avoir raté en 2019, le FC Barcelone semble être revenu à la charge pour Matthijs de Ligt, qui évolue actuellement à la Juventus.

Avec Ronald Araujo qui n’a toujours pas prolongé et un Gerard Piqué vieillissant, la défense centrale est une véritable incertitude au FC Barcelone. Ce ne sont pas les départs programmés de Samuel Umtiti ou encore de Clément Lenglet qui changeront les choses et Joan Laporta semble donc vouloir agir. Ainsi, le président du FC Barcelone voudrait offrir un renfort de tout premier choix à Xavi, avec Matthijs de Ligt. Pourtant, l’international néerlandais est très cher et du côté de la Juventus on ne semble pas vraiment vouloir le lâcher.

Le Barça veut être prévenu en premier pour De Ligt