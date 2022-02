Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone lance son opération séduction pour Haaland !

Publié le 27 février 2022 à 9h15 par A.C.

Joan Laporta semble travailler d’arrache-pied actuellement pour battre la concurrence du PSG, du Real Madrid et de Manchester City, dans la course à Erling Haaland.

C’est le joueur le plus courtisé du moment. Sous contrat jusqu’en 2024, Erling Haaland pourrait vraisemblablement quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison et comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le Paris Saint-Germain s’est déjà positionné. D’autres clubs auraient fait irruption dans le dossier, avec notamment le Real Madrid et Manchester City, où d’ailleurs son père a joué par le passé. Le club le plus déterminé semble toutefois être le FC Barcelone, puisque le président Joan Laporta voudrait à tout prix une nouvelle star pour son équipe à la fin de la saison.

Les arguments de Laporta et du Barça