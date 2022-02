Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment le Qatar peut-il conserver Kylian Mbappé ?

Publié le 27 février 2022 à 8h00 par B.C.

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé se dirige vers un départ libre du PSG. Mais selon vous, que doivent faire les décideurs parisiens pour espérer conserver la star ?

Kylian Mbappé s’éloigne un peu plus du PSG au fil des jours. Libre à l’issue de la saison, l’international français est encore très loin d’un accord avec son club pour une prolongation, tandis que le Real Madrid attend patiemment pour récupérer la star de 23 ans. Comme vous l’a révélé le10sport.com, Kylian Mbappé a déjà trouvé un accord moral avec Florentino Pérez en vue de la saison prochaine, mais le PSG n’a pas abdiqué pour autant. Bien que les chances soient faibles, l’état-major qatari poursuit les discussions avec le clan Mbappé pour une prolongation, et semble prêt à tout pour parvenir à ses fins.

Quelle est la solution miracle pour la prolongation de Mbappé ?