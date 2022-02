Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les craintes du Real Madrid pour Kylian Mbappé...

Publié le 27 février 2022 à 17h45 par A.C.

En fin de contrat, Kylian Mbappé se rapproche inexorablement d’un départ vers le Real Madrid, prêt à l’accueillir les bras ouverts. Mais s’il prolongeait avec le PSG finalement ?

C’est un feuilleton qui passionne les supporters du Paris Saint-Germain, comme ceux du Real Madrid. Alors que son contrat se termine dans seulement quelques mois, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le club madrilène, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Pourtant, du côté du PSG on ne s’avoue pas vaincu et la dernière sortie de l’attaquant pourrait bien raviver les espoirs de Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. « 156 buts avec le PSG? Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi » a déclaré Mbappé, après la victoire du PSG sur l’ASSE (3-1). « On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer ».

Mbappé joue avec les sentiments du Real Madrid