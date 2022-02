Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe fait passer un gros message à Mbappé...

Publié le 27 février 2022 à 15h15 par D.M.

Presnel Kimpembe est revenu sur la performance de Kylian Mbappé face à l'ASSE. Le défenseur n'a pas tari d'éloges à l'égard de son coéquipier, auteur de ses 155 et 156ème buts au PSG et courtisé par le Real Madrid.

Kylian Mbappé a, de nouveau, trouvé le chemin des filets face à l’ASSE ce samedi. Auteur d’un doublé, le joueur a inscrit ses 155 et 156ème buts sous le maillot du PSG, ce qui lui permet de rejoindre Zlatan Ibrahimovic au classement des meilleurs buteurs. « 156 buts avec le PSG? Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer » a confié Mbappé après la rencontre.

« On est tous très contents de l’avoir dans notre équipe »