Mercato - PSG : Un indice lâché par Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 27 février 2022 à 8h15 par T.M.

Au moment où l’incertitude est toujours totale pour l’avenir de Kylian Mbappé, les derniers propos de l’attaquant du PSG ne manquent pas d’interpeller…

Restera, ne restera pas ? Pour le moment, Kylian Mbappé est un joueur du PSG, mais rien ne dit qu’il sera encore là la saison prochaine. En effet, le Français est en fin de contrat et pour le moment, une prolongation semble encore loin. De quoi alors faire le bonheur du Real Madrid, qui attend Mbappé les bras ouverts pour la saison prochaine. Mais le PSG n’a pas dit son dernier, étant prêt à tout pour prolonger son joyau.

« Être le meilleur buteur de l’histoire du PSG… »