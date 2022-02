Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Kylian Mbappé est déjà confirmé !

Publié le 27 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il arrive en fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé semble bel et bien parti pour s’engager libre avec le Real Madrid comme le confirme la presse espagnole.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! L’attaquant français arrivera au terme de son contrat avec le club de la capitale à l’issue de la saison, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, il dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid pour y débarquer libre en fin de saison avec une grosse prime à la signature. Et même si le PSG tente actuellement de tout relancer en offrant une nouveau contrat de courte durée à Mbappé, la messe semble dite dans ce feuilleton…

Mbappé devrait bien aller au Real Madrid