Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez reçoit une première réponse pour cette pépite !

Publié le 26 février 2022 à 23h00 par D.M.

Entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo a été interrogé sur l'avenir d'Enzo Fernandez. Agé de 21 ans, le milieu de terrain serait observé par les responsables du Real Madrid.

Au Real Madrid, les dossiers Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Borussia Dortmund) prennent une place importante. Mais d’autres joueurs sont suivis par les responsables merengue. Selon les informations d’ El Chiringuito , les dirigeants prospectent sur le marché et auraient posé leur regard en Amérique du Sud. Directeur général du Real Madrid, José Angel Sanchez aurait soufflé à Florentino Perez le nom d’Enzo Fernandez. Agé de 21 ans, le milieu de terrain est l’un des hommes de base de Marcelo Gallardo à River Plate.

« Parler de cela maintenant est inutile »