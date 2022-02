Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prépare un nouveau coup à la Alaba !

Publié le 26 février 2022 à 22h00 par A.C.

Après avoir chipé David Alaba l’été dernier, le Real Madrid s’intéresserait à une nouvelle star du Bayern Munich avec Serge Gnabry, dont le contrat se termine en juin 2023.

C’est ce qu’on appelle une recrue de premier choix à moindre cout ! Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, David Alaba a rejoint le Real Madrid lors du dernier mercato estival à la fin de son contrat avec le Bayern Munich. Aux côtés d’Eder Militao, il est devenu l’un des piliers de l’équipe de Carlo Ancelotti et une idole des supporters, qui rêvent déjà d’une autre arrivée à 0€ ! La presse espagnole assure en effet que Florentino Pérez souhaiterait attirer une autre star du Bayern Munich avec Serge Gnabry, dont le contrat se termine dans un an et demi.

Le Real Madrid prêt à bouger en coulisses pour Gnabry