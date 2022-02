Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez veut récupérer une star du Bayern Munich !

Publié le 25 février 2022 à 23h10 par La rédaction

Libre de tout contrat à l’été 2023, Serge Gnabry intéresserait le Real Madrid. Cependant, aucun mouvement ne serait prévu pour le moment.

En parallèle des dossiers Mbappé et Haaland qui continuent de suivre leur chemin, le Real Madrid poursuit son marché. Il faut dire qu’après le mercato estival de l’an dernier où la Maison Blanche n’a quasiment pas bougé, le Real a de la marge. Et avec les départs qui devraient intervenir cet été (Marcelo, Gareth Bale, Isco), Carlo Ancelotti devrait demander plusieurs noms à Florentino Pérez. Mais le Real Madrid penserait également à l'avenir.

Serge Gnabry, une idée du Real Madrid