Mercato - Real Madrid : Asensio a l’embarras du choix pour son avenir !

Publié le 25 février 2022 à 15h00 par P.L.

Susceptible de perdre sa place la saison prochaine, Marco Asensio pourrait bien quitter le Real Madrid cet été. Et l'Espagnol disposerait de nombreuses options pour son avenir.

Cette saison, Marco Asensio est régulièrement utilisé par Carlo Ancelotti. Mais malgré cela, l’Espagnol pourrait bien quitter le Real Madrid cet été. Avec les possibles arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland, Marco Asensio serait susceptible de perdre sa place alors que son contrat arrive à son terme en juin 2023. De plus, le joueur de 26 ans souhaiterait voir son salaire augmenter pour prolonger avec le Real Madrid. De son côté, le club madrilène aurait déjà fixé son prix pour l’international espagnol puisqu’il pourrait accepter de s’en séparer pour une somme entre 50 et 60M€.

Asensio affole la Premier League, la Serie A et la Bundesliga