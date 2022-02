Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star d'Ancelotti bientôt sur le départ ?

Publié le 25 février 2022 à 11h00 par P.L.

Disposant d'un temps de jeu convaincant cette saison, Marco Asensio douterait néanmoins de son avenir au Real Madrid. Alors que son contrat expire en juin 2023, l'Espagnol aurait une exigence claire pour prolonger.

Face aux prestations décevantes d’Eden Hazard et de Gareth Bale et avec Rodrygo qui n’arrive toujours pas s’imposer dans le onze du Real Madrid, Marco Asensio a logiquement vu son temps de jeu augmenter avec Carlo Ancelotti. L’ailier droit polyvalent a disputé 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison. Néanmoins, le club madrilène prévoit toujours d’immenses plans sur le marché des transferts en vue de la saison prochaine. Et face à cela, Marco Asensio verrait son avenir devenir très incertain au Real Madrid.

Asensio ne veut pas prolonger si son salaire n’augmente pas