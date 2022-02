Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Erling Haaland débloquée par... Eden Hazard ?

Publié le 25 février 2022 à 11h45 par D.M.

Surveillé par le PSG, Erling Haaland pourrait rejoindre le Real Madrid, notamment en cas de départ d'Eden Hazard à Chelsea. Explications.

L’avenir de Kylian Mbappé s’écrit en pointillés. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le joueur français a un accord de principe avec les dirigeants du Real Madrid selon les informations exclusives du 10Sport.com. Pour le remplacer, les responsables parisiens ont ciblé Erling Haaland. Toujours selon nos informations, le buteur du Borussia Dortmund est la grande priorité du PSG pour le prochain mercato estival. Mais selon la presse étrangère, le Real Madrid aurait une longueur d’avance et pourrait s’offrir Erling Haaland grâce au départ d’Eden Hazard.

« Si demain on m'assure que Hazard part à la fin de la saison, la minute suivante j'imagine Haaland au Real Madrid »