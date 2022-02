Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Le Real Madrid met son plan en action !

Publié le 25 février 2022 à 10h45 par D.M.

Le Real Madrid a prévu de se séparer de plusieurs joueurs en fin de saison pour pouvoir libérer de l'espace dans la masse salariale et pouvoir recruter Kylian Mbappé, mais aussi Erling Haaland.

Et si Kylian Mbappé et Erling Haaland portaient le même maillot la saison prochaine ? Rien d’utopique selon la presse espagnole. Le premier, lié au PSG jusqu’en juin prochain, a de grandes chances de rejoindre le Real Madrid. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Mbappé a un accord de principe avec les responsables merengue. Surveillé par le PSG, Erling Haaland (Borussia Dortmund) est également annoncé comme l’une des grandes priorités du Real Madrid. Et la formation dirigée par Florentino Perez aurait les moyens de s’attacher les services des deux stars lors du prochain mercato estival.

Le Real Madrid va faire le ménage