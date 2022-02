Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour le Qatar avec Erling Haaland ?

Publié le 25 février 2022 à 3h00 par G.d.S.S.

Ciblé par la direction du PSG pour venir remplacer Kylian Mbappé l’été prochain, Erling Haaland semble bien parti pour quitter le Borussia Dortmund comme l’a confié l’un de ses dirigeants.

Dès le mois d’août dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité l’intérêt du PSG pour Erling Haaland (21 ans), le buteur norvégien du Borussia Dortmund, dans l’optique de la succession de Kylian Mbappé. L’attaquant français arrivera en fin de contrat en juin prochain au Parc des princes, et le Qatar vise donc du lourd pour le remplacer avec Haaland qui semble lui aussi bien parti pour changer d’air…

« On a déjà perdu d’autres buteurs… »