Mercato - PSG : Cette annonce retentissante sur l'avenir d'Erling Haaland !

Publié le 23 février 2022 à 20h15 par A.D.

Alors que Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid, le PSG a prévu de miser en priorité sur Erling Haaland pour le remplacer. Ce mercredi, Hans-Joachim Watzke, le directeur général du Borussia Dortmund, a lâché toutes ses vérités sur l'avenir de son numéro 9.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Pour pallier le potentiel départ de son numéro 7, le PSG a déjà tout prévu. Selon Le 10 Sport, Erling Haaland est la grande priorité de Leonardo pour assurer l'éventuelle succession de Kylian Mbappé. Et alors que d'autres écuries européennes seraient également sur les traces du buteur du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke a fait passer un message clair sur son avenir.

«Cela va certainement se clarifier dans un mois ou dans six semaines»