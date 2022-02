Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Erling Haaland écarte une piste pour son avenir !

Publié le 23 février 2022 à 18h30 par A.D.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, Erling Haaland aurait de nombreuses offres entre les mains. En effet, le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester City, le Bayern et le BVB lui auraient tous fait des propositions. Et d'après la presse espagnole, Erling Haaland écarterait déjà l'idée de prolonger avec le club de la Ruhr.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin avec le club parisien, le champion du monde français partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au Real Madrid, plus que jamais en embuscade pour boucler un coup XXL à 0€ avec Kylian Mbappé. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Florentino Pérez a déjà un accord de principe avec Kylian Mbappé pour la saison prochaine. Conscient que son numéro 7 se rapproche de plus en plus de la sortie, Leonardo a déjà identifié son successeur selon Le 10 Sport. En effet, le directeur sportif du PSG a deux pistes préférentielles pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ le 1er juillet : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Et en ce qui concerne le buteur du Borussia Dortmund, Leonardo a de nombreux concurrents de taille.

Erling Haaland n'envisage pas de prolonger avec le Borussia Dortmund

D'après les indiscrétions de la Cadena Ser , Erling Haaland aurait reçu plusieurs offres pour son avenir. D'une part, le buteur du Borussia Dortmund aurait des propositions de la part du PSG, du Real Madrid, du FC Barcelone et du Bayern sur sa table. D'autre part, le BVB aurait également frappé pour qu'Erling Haaland étende son bail au-delà du 30 juin 2024. Mais à en croire le média espagnol, l'international norvégien n'envisagerait en aucun cas de rempiler avec le Borussia Dortmund. Au contraire, Erling Haaland pourrait précipiter son départ en cas d'élimination en Ligue Europa.

Manchester City en pole position pour Erling Haaland ?