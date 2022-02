Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Mbappé... Pochettino prend une décision tonitruante !

Publié le 23 février 2022 à 16h30 par Bernard Colas

Alors que son avenir au PSG est très incertain, Mauricio Pochettino est annoncé avec insistance à Manchester United depuis le licenciement d’Ole Gunnar Solskjaer. Cependant, l’Argentin pourrait avoir d’autres plans pour son avenir, lui permettant peut-être de pouvoir toujours compter sur les services de Kylian Mbappé la saison prochaine.

Nommé à la tête du PSG en janvier 2021 quelques jours après le départ surprise de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n’a pas vraiment convaincu depuis. L’Argentin n’est pas épargné par les critiques en raison du jeu de son équipe, et des résultats parfois décevants du PSG malgré un effectif complet. Au sein du club, les difficultés affichées par le Paris Saint-Germain ne sont pas passées inaperçues, au point que le départ de Mauricio Pochettino n’est plus un sujet tabou depuis plusieurs mois comme vous l’avait révélé le10sport.com en novembre. De son côté, l’ancien technicien de Tottenham a également conscience que son aventure parisienne touche, déjà, à sa fin et ne serait pas insensible à l’intérêt de Manchester United à son égard. Mais Pochettino pourrait réserver une grande surprise pour son avenir.

Pochettino met en stand-by Manchester United… en espérant un coup de fil de Florentino Pérez

Depuis plusieurs mois, Manchester United suit de près la situation de Mauricio Pochettino. Peu après le départ d’Ole Gunnar Solskjaer en novembre, les Red Devils avaient pris la température afin de mettre la main sur l’Argentin, bien que le PSG ne voulait pas procéder à un nouveau changement d’entraîneur quelques mois seulement après sa venue. Désormais, la donne a changé, puisque les Qataris ont perdu confiance en Mauricio Pochettino et souhaitent absolument voir Zinedine Zidane débarquer sur le banc de touche. Annoncé à plusieurs reprises dans le viseur de Manchester United au cours des dernières années, Pochettino reste intéressé par la perspective d’un retour en Premier League, cette fois-ci du côté d’Old Trafford, mais une autre option titillerait l’entraîneur du PSG. D’après les informations d’ OK Diario , Mauricio Pochettino ne perd pas de vue le poste de Carlo Ancelotti au Real Madrid. À l’instar des Red Devils , la Casa Blanca a déjà songé par le passé à miser sur le natif de Murphy, notamment en 2018 après le départ de Zinedine Zidane. À cette époque, Daniel Levy, président de Tottenham, avait refusé de s’en séparer, mais cette fois-ci, Mauricio Pochettino ne voudrait pas passer à côté de l’occasion, d’autant que Florentino Pérez tient toujours en haute estime l’entraîneur du PSG. À Madrid, ce dernier fait même l’unanimité pour son caractère, son leadership et son style affiché en Espagne lors de son passage à l’Espanyol Barcelone à en croire OK Diario , et le Daily Mail allait dans le même sens ce lundi en annonçant un intérêt renforcé du Real Madrid pour Mauricio Pochettino en cas de départ précipité de Carlo Ancelotti, notamment pour profiter de l’excellente relation dont il dispose avec Kylian Mbappé dans la capitale française. De quoi pousser l’actuel coach du Paris Saint-Germain à ne pas vouloir conclure le moindre accord avec Manchester United pour le moment en espérant un éventuel coup de fil du Real Madrid.

Le Real Madrid ne veut pas précipiter le départ d’Ancelotti