Mercato - PSG : Ces grosses précisions sur l’avenir de Lewandowski !

Publié le 23 février 2022 à 15h45 par T.M.

Dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, l’option Robert Lewandowski est à l’étude au PSG. Concernant l’avenir du Polonais, des précisions ont été apportées.

D’ici quelques mois, Kylian Mbappé pourrait ne plus être un joueur du PSG. En effet, le Français arrive au terme de son contrat et son avenir pourrait alors s’écrire au Real Madrid. La perte serait alors terrible pour le club de la capitale et Leonardo devra donc se pencher sur la succession de Mbappé. Plusieurs noms sont ainsi cochés et selon les informations du 10sport.com, l’option Robert Lewandowski est notamment envisagée. Actuellement au Bayern Munich, le Polonais est sous contrat jusqu’en 2023.

Une prolongation de Lewandowski ?