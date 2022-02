Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un nouveau renfort à 0€ bientôt bouclé par Xavi ?

Publié le 23 février 2022 à 15h10 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Andreas Christensen verrait d’un bon œil une arrivée au FC Barcelone.

Si le FC Barcelone a fortement remodelé son secteur offensif ces derniers mois, avec notamment l’arrivée de Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Daniel Alves et Adama Traoré en janvier, Joan Laporta devrait désormais se focaliser sur sa défense lors du prochain mercato estival. Le Barça a déjà activé quelques pistes, dont celle menant à Andreas Christensen. Sous contrat avec Chelsea jusqu’à la fin de la saison, le défenseur de 25 ans n’est pas pressé à l’idée de prolonger son bail, d’autant que plusieurs cadors européens sont attentifs à sa situation. Malgré cette concurrence, le FC Barcelone serait en bonne position pour boucler ce dossier.

Christensen prend le chemin de la Catalogne