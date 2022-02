Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Renato Sanches a tranché pour son futur club !

Publié le 23 février 2022 à 11h00 par La rédaction

Intéressé par Renato Sanches l’été dernier, le FC Barcelone n’a pas pu boucler ce dossier. Maintenant, le Portugais semble loin de la Catalogne puisqu’il serait intéressé par une signature au Milan AC.

Encore étincelant mardi soir en Ligue des Champions face à Chelsea, Renato Sanches semble trop grand pour le LOSC. Dans une soirée où le Portugais aura réussi énormément de choses, il n’a pas pu éviter la défaite des siens (2-0) face à des Blues réalistes. Le genre de prestation qui vous envoie dans de très grands clubs. Ce que Renato Sanches aurait pu faire l’été dernier… Comme Le 10 Sport vous l’avait annoncé en exclusivité, l’ancien joueur du Bayern Munich avait trouvé un accord contractuel avec le FC Barcelone, il ne manquait qu’un terrain d’entente entre le Barça et le LOSC. Finalement, le champion d’Europe 2016 est resté chez les Dogues . Pour mieux repartir cet été ?

Renato Sanches se voit bien au Milan AC

C’est la tendance, même si sa destination semble être plus au nord que Barcelone… A en croire les informations de Nicolo Schira, Renato Sanches aurait refusé l’offre de prolongation du LOSC. Le milieu de terrain de 24 ans serait intéressé par le Milan AC avec qui il discute. De son côté, le club lombard pourrait dépenser entre 15 et 18M€. Après Rafael Leao et Mike Maignan, le Milan pourrait une fois de plus faire son marché à Lille…