Mercato - Barcelone : Après Haaland, Laporta envisage un deal à 35M€ avec Raiola !

Publié le 23 février 2022 à 10h30 par B.C.

Alors qu’Erling Haaland apparaît comme l’une des grandes priorités du FC Barcelone, Joan Laporta garderait un œil sur Ryan Gravenberch, dont les intérêts sont également gérés par Mino Raiola.

Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone espère se montrer actif sur le marché des transferts l’été prochain. Actuellement, la grande priorité de Joan Laporta se nomme Erling Haaland, étincelant avec le Borussia Dortmund, mais d’autres dossiers ont été ouverts par le président du club culé. Alors que l’avenir de Sergio Busquets reste incertain, le Barça pourrait se montrer actif pour se renforcer dans l’entrejeu, et c’est de nouveau vers Mino Raiola, agent d’Haaland, que les Blaugrana pourraient se tourner.

Le Barça n’a pas oublié Gravenberch, géré par Raiola