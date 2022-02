Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est relancé dans cet énorme dossier à 0€ de Xavi !

Publié le 23 février 2022 à 9h00 par B.C.

Désireux de s’attacher les services de César Azpilicueta à l’issue de la saison, lorsque le latéral droit de Chelsea sera libre, le FC Barcelone pourrait être contrarié par une clause présente dans le bail du joueur.

Avec ses problèmes financiers, le FC Barcelone compte se focaliser en priorité sur des joueurs libres de tout contrat à l’issue de la saison pour se renforcer, et plusieurs pistes ont déjà été activées par Joan Laporta. Le président du club culé aurait notamment coché le nom de César Azpilicueta, qui tarde à trouver un accord avec Chelsea pour une prolongation. D’après les récentes informations divulguées par The Times , le latéral droit de 32 ans prendrait sérieusement en considération la possibilité de rejoindre le FC Barcelone cet été, mais malgré sa situation contractuelle, Chelsea aura son mot à dire dans ce dossier.

Chelsea peut conserver Azpilicueta