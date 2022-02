Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien de l’OM prêt à rejoindre Xavi au Barça ?

Publié le 19 février 2022 à 8h30 par La rédaction

En difficulté cette saison, le FC Barcelone compte bien se renforcer lors du prochain mercato estival. Si les pistes se multiplient dans chaque secteur, celle menant à César Azpilicueta prendrait de l'ampleur.

Le FC Barcelone vit actuellement une saison compliquée. 4ème de Liga, reversés en Ligue Europa mais également éliminés en Coupe du Roi, les Blaugrana comptent bien se reprendre la saison prochaine, et devraient se renforcer en conséquence lors du prochain mercato estival. Désireux d’améliorer le secteur défensif, le Barça a déjà ciblé plusieurs joueurs. Alors que Kalidou Koulibaly ou Andreas Christensen sont les priorités pour la charnière centrale, les dirigeants de Barcelone s'intéressent également à un autre défenseur de Chelsea.

César Azpilicueta bientôt au FC Barcelone ?