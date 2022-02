Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va devoir choisir entre deux stars !

Publié le 18 février 2022 à 19h00 par La rédaction

La Gazzetta dello Sport a révélé jeudi que Kalidou Koulibaly envisage de quitter Naples cet été et que le FC Barcelone est positionné. Analyse.

Dans son édition de jeudi, la Gazzetta Dello Sport indique que Kalidou Koulibaly, le défenseur international sénégalais de Naples, envisage de quitter le club napolitain en fin de saison, conscient qu’à trente ans, il arrive à un tournant de sa carrière et qu’il s’agit de sa dernière opportunité de rejoindre un club du top niveau européen. Selon la Gazzetta , le FC Barcelone serait déjà positionné dans ce cadre.

Koulibaly partira sans doute cet été, mais...

Si un départ de Koulibaly cet été apparaît très probable, sachant que le joueur n’aura plus qu’un an de contrat et que Naples va donc le vendre pour encaisser un transfert, le FC Barcelone est encore très loin d’avoir gagné la partie. Le transfert du joueur étant amené à être relativement raisonnable du fait de sa situation contractuelle, de nombreux grands clubs risquent de se positionner, ce qui fait que le Barça, toujours limité financièrement, pourrait se trouver en difficulté. Un élément apparaît certain : si Barcelone souhaite un buteur mondial comme Erling Haaland, il ne sera pas en mesure d’aller sur un dossier comme Koulibaly. En revanche, si le Barça transige sur une solution moins onéreuse en pointe, alors l’opération apparaît jouable.