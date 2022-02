Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a un plan bien ficelé pour l'opération Haaland !

Publié le 18 février 2022 à 22h15 par P.L.

Avec Kylian Mbappé qui pourrait bien partir libre à l'issue de la saison, le PSG envisage de recruter Erling Haaland pour le remplacer. Toutefois, le Real Madrid serait également présent sur le dossier et pourrait même se débarrasser d'un indésirable pour mener à bien l'opération.

Cet été, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG. L’international tricolore est en fin de contrat en juin prochain et, comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité en janvier dernier, il dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid. De ce fait, Leonardo envisagerait déjà la succession de la star parisienne et aurait placé quelques noms sur sa liste. Sur celle-ci, l’une des priorités du PSG est Erling Haaland comme le10sport.com l’a annoncé l’été dernier. Toutefois, le Real Madrid voudrait également s’attacher les services de l’attaquant norvégien. Et pour cela, le club madrilène pourrait même se séparer d’un indésirable.

Le Real Madrid veut inclure Jovic dans l’opération Haaland