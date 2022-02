Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en très grand danger pour Erling Haaland ?

Publié le 18 février 2022 à 12h10 par P.L.

Si Kylian Mbappé venait à quitter le PSG à l'issue de la saison, Leonardo pense à Erling Haaland pour le remplacer. Toutefois, le Real Madrid est également sur le dossier et visiblement, il semble bien embarqué du côté madrilène.

Cet été, Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG libre de tout contrat. Comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité en janvier dernier, l’international tricolore dispose déjà d’un accord de principe avec le Real Madrid. De ce fait, Leonardo essayerait de prévoir le départ de Kylian Mbappé sur le marché des transferts en lui trouvant son remplaçant idéal. Et pour le directeur sportif parisien, l’une des priorités se nomme Erling Haaland comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier. Toutefois, le Real Madrid est également intéressé par le Norvégien, qu’il pourrait bien associer à Kylian Mbappé la saison prochaine. D’ailleurs, l’affaire semble bien embarquée du côté madrilène pour le joueur du Borussia Dortmund.

Le Real Madrid a trouvé un accord préférentiel avec les représentants d’Haaland