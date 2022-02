Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme menace prend forme pour ce crack brésilien !

Publié le 18 février 2022 à 7h15 par A.C.

Performant avec l’Ajax Amsterdam cette saison, Antony serait l’un des grands objectifs du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival.

Si le résultat de mardi dernier et sa joie sur le terrain pourraient faire penser l’inverse, Kylian Mbappé semble toujours dirigé vers un départ du Paris Saint-Germain. Sa destination est déjà toute trouvée, puisque nous vous avons annoncé sur le10sport.com qu’il existe déjà un accord de principe entre Mbappé et le Real Madrid. Le Parisien assure qu’au sein du PSG on pense toujours pouvoir le prolonger, mais il faudra à un moment ou à un autre sérieusement se pencher sur sa succession, avec un joueur capable de briller aux côtés de Lionel Messi et Neymar.

Antony à Manchester United... avec Ten Hag ?