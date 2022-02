Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a les idées claires pour son avenir !

Publié le 18 février 2022 à 4h30 par T.M.

Si rien n’est encore acté pour l’avenir de Kylian Mbappé, le joueur du PSG saurait pourtant ce qu’il voudrait pour la suite de sa carrière.

Plus la fin de saison approche, plus l’avenir de Kylian Mbappé fait parler. En effet, arrivant au terme de son contrat au PSG, le Français sera libre de partir à l’issue de la saison et pourquoi pas rejoindre le Real Madrid. De quoi donc susciter de nombreuses rumeurs et si la Casa Blanca semble confiante, Mbappé l’assure, il n’y a encore rien d’acté concernant la suite de sa carrière.

Mbappé veut être le numéro 1 !