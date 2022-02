Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se fait fracasser pour sa grosse recrue !

Publié le 18 février 2022 à 3h30 par A.M.

Recruté pour plus 20M€, Gerson réalise une saison en dents de scie comme l'explique Benoît Cheyrou qui pointe du doigt le coaching de Jorge Sampaoli.

L'été dernier, l'Olympique de Marseille n'a pas hésité à lâcher plus de 20M€ pour recruter Gerson, la priorité de Jorge Sampaoli. Et pourtant, le milieu de terrain brésilien réalise une saison poussive. Il faut dire que comme le souligne Benoît Cheyrou, le fait d'être utilisé à différents postes n'aide pas Gerson...

L'utilisation de Gerson intrigue