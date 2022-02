Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Départ programmé pour la dernière recrue XXL du projet McCourt ?

Publié le 17 février 2022 à 9h10 par G.d.S.S.

Recrue phare du dernier mercato estival de l’OM, Gerson est en train de trouver son rythme de croisière avec le club phocéen. D’ailleurs, le milieu de terrain brésilien envisage à terme d’aller franchir l’étape supérieure au sein d’une plus grosse écurie…

Annoncé comme l’une des grandes priorités de Jorge Sampaoli dès sa nomination sur le banc de l’OM il y a un an, Gerson (24 ans) s’est finalement engagé avec le club phocéen l’été dernier. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, ce transfert pourrait même finir par coûter aux alentours de 30M€ au club phocéen en fonction des bonus, et Flamengo conserve par ailleurs 25% sur la revente de Gerson. Et c’est justement le prochain transfert du milieu de terrain brésilien de l’OM qui est au cœur du sujet.

Gerson prévoit d’aller plus haut après l’OM