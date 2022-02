Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La victoire contre le Real Madrid peut-elle influencer l'avenir de Mbappé ?

Publié le 17 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Libre de s'engager avec le club de son choix, Kylian Mbappé semble plus proche de rejoindre le Real Madrid que de prolonger au PSG. Mais la très belle victoire parisienne mardi soir peut-elle inverser la tendance ?

L'avenir de Kylian Mbappé fait plus que jamais parler. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain avec le PSG et depuis le 1er janvier, il est libre de s'engager avec le club de son choix en vue de la saison prochaine. Et s'il assure qu'il n'a toujours pas tranché, l'été dernier, Kylian Mbappé avait réclamé son départ pour rejoindre le Real Madrid. Le PSG avait repoussé toutes les offres madrilènes, mais désormais, le club parisien n'a plus la main dans ce dossier et ne peut qu'espérer que son attaquant répondra positivement aux propositions de prolongation de contrat. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la tendance est toutefois clairement à un départ puisque Kylian Mbappé a un accord moral avec le Real Madrid. Mardi soir, au Parc des Princes, l'international français a, comme promis, fait abstraction de la situation pour livrer une prestation XXL ponctuée d'un magnifique but pour offrir la victoire au PSG contre le Real Madrid (1-0). Une rencontre survolée par une superbe équipe parisienne face à des Madrilènes étonnement inoffensifs. Suffisant pour faire changer d'avis Kylian Mbappé ?

Mbappé influencé par la victoire du PSG ?