Mercato - PSG : A Paris, on s’y prend un peu trop tard pour Kylian Mbappé...

Publié le 17 février 2022 à 19h30 par A.C.

Meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison, Kylian Mbappé se rapproche de la fin de son contrat et si ses dirigeants souhaitent le garder, un départ semble désormais être devenu inévitable...

Ce mardi, les supporters du Paris Saint-Germain ont peut-être assisté au chant du cygne de Kylian Mbappé, sur la pelouse du Parc des Princes. Encore décisif, l’attaquant a quasiment battu à lui tout seule ce qui pourrait être son prochain club, avec le Real Madrid (1-0). Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’il existe déjà un accord de principe entre le club madrilène et Mbappé, dont l’arrivée est d’ailleurs déjà annoncée par la presse espagnole ! Depuis la défaite du Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions, la star du PSG fait la Une de tous les quotidiens de l’autre côté des Alpes, avec ceux pro-madrilènes qui félicitent déjà Florentino Pérez d’avoir recruté le nouveau roi de la planète football. MARCA explique d’ailleurs ce jeudi que la prestation XXL de Mbappé ce mardi, n’a fait que donner plus envie aux Madrilènes de le souffler au Paris Saint-Germain !

Le PSG seul fautif du départ de Mbappé ?

Dans son édition du jour, le quotidien espagnol évoque en long et en large les dessous du dossier Kylian Mbappé, assurant qu’au sein du Real Madrid on se moquerait quelque part du Paris Saint-Germain. Car MARCA explique que c’est surtout grâce aux erreurs des dirigeants parisiens que Florentino Pérez peut recruter l’un des meilleurs joueurs du moment... sans débourser le moindre sou en indemnité de transfert. Les dirigeants ainsi que les propriétaires du PSG ont en effet d’abord voulu tout miser sur Neymar, puis ont mis en avant Lionel Messi... pour finalement se rendre compte qu’il aurait fallu donner les clés de l’équipe à Mbappé ! Les évènements de l’été dernier, lorsque le PSG a retenu un joueur qui avait clairement expliqué vouloir partir et refusant entre 180 et 200M€, n’ont finalement été que la fin d’un feuilleton mal géré de bout en bout.

Une offre colossale... qui ne devrait pas servir à grand-chose