Mercato - PSG : Au Real Madrid on se frotte déjà les mains pour Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 16h15 par A.C. mis à jour le 17 février 2022 à 16h16

Après avoir offert jusqu’à 180 ou 200M€ pour arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain l’été dernier, le Real Madrid pourrait finalement l’accueillir... sans débourser le moindre sou.

On pourrait avoir un gros mal de tête au Paris Saint-Germain, le 1er juillet prochain. Le club de la capitale pourrait en effet voir filer sa plus grande star avec Kylian Mbappé, qui à lui tout seul a terrassé le Real Madrid lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0). Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com qu’il existe un accord de principe entre l’attaquant du PSG et le club madrilène, qui le suit depuis quasiment dix ans. Après plusieurs échecs, dont notamment celui de 2017 et celui du dernier mercato estival, Florentino Pérez pourrait finalement avoir gain de cause avec Mbappé.

Le Real Madrid ne comprend pas le PSG