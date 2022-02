Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé reçoit un précieux conseil pour son avenir !

Publié le 17 février 2022 à 16h10 par Th.B.

Légende de la Juventus et ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG le temps d’une saison, Gianluigi Buffon s’est livré sur l’avenir de Kylian Mbappé en l’incitant à rester au Paris Saint-Germain.

Que ce soit pour ses performances sportives ou son avenir, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres et fait la Une des journaux. Ayant endossé le costume de l’unique buteur du match mardi soir pour le 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (1-0), quelques jours seulement après avoir fait la même performance face au Stade Rennais (1-0), Mbappé a une fois de plus botté en touche sur la question de sa prolongation et d’une potentielle arrivée au Real Madrid en fin de saison, soit à l’issue de son contrat au PSG. Ancien coéquipier de Mbappé au PSG lors de la saison 2018-2019, Gianluigi Buffon a glissé un conseil à Kylian Mbappé et aux dirigeants du PSG.

« Si j'étais Mbappé... Bordel je suis au PSG ! Ils ont eu une confiance incroyable en moi »