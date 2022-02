Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare un contrat légendaire pour Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 12h45 par Th.B.

Star incontestée du PSG cette saison malgré les présences de Lionel Messi et de Neymar, Kylian Mbappé serait sur le point de voir les propriétaires qataris lui proposer un salaire pharaonique pour qu’il prolonge son contrat au Paris Saint-Germain.

Une nouvelle fois auteur d’une performance XXL face au Real Madrid mardi soir pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions (1-0), ayant obtenu le penalty manqué par Lionel Messi et inscrit le seul but de la rencontre, Kylian Mbappé a encore prouvé qu’il faisait partie des meilleurs joueurs du monde. Et afin de conserver son si précieux attaquant dont le contrat au PSG expirera à la fin de la saison, les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain semblent prêts à tout. Quitte à considérablement puiser dans les ressources financières du PSG.

Un contrat dépassant le million d’euros par semaine ?