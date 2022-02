Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse réponse tombe pour l’avenir d’Ancelotti !

Publié le 17 février 2022 à 8h30 par T.M.

Ces dernières heures, plusieurs rumeurs sont apparues concernant l’avenir de Carlo Ancelotti. De nouveaux éléments sont d’ailleurs arrivés concernant l’entraîneur du Real Madrid.

Sur la pelouse du Parc des Princes, le Real Madrid, qui est reparti avec une défaite (1-0), a montré un bien triste visage. Et cela n’a visiblement pas plu à Florentino Pérez et à la direction de la Casa Blanca. De quoi alors jeter un froid sur l’avenir de Carlo Ancelotti. Pointé du doigt, l’Italien aurait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En effet, selon différents échos, Ancelotti pourrait ne pas être conservé à l’issue de cette saison, alors que le Real Madrid penserait à Mauricio Pochettino ou Jürgen Klopp pour le remplacer.

La décision du Real Madrid !