Mercato - PSG : Le Qatar peut encore y croire pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 février 2022 à 7h45 par A.M.

L’Equipe apporte des nouveaux éléments sur l’avenir de Kylian Mbappe dans son édition de mardi permettant de déduire que la partie n’est pas encore jouée dans l’esprit de l’attaquant tricolore. Explication.

Dans son édition de mardi, le quotidien L’Equipe livre une information d’importance au sujet de Kylian Mbappe. Selon le média français, la négociation aurait en effet repris récemment entre le clan Mbappe et la direction du PSG en vue d’une prolongation, alors qu’elle était au point mort.

Cela ne se produirait pas si Mbappe avait définitivement choisi

Alors qu’un accord verbal existe depuis longtemps entre Mbappe et le Real sur les termes d’un éventuel futur contrat, sans que rien ne soit signé, le fait qu’une telle discussion reprenne offre une indication claire sur le fait que dans l’entourage de l’attaquant français, on considère que le deal n’est pas encore acté avec Madrid et qu’une prolongation reste possible, ce qui veut dire que le joueur n’a pas décidé de manière définitive, quand bien même la marge de manœuvre apparaît réduite pour le PSG. A cette époque de la saison, le clan Mbappe n’aurait en effet certainement pas rouvert de négociations avec le PSG si la cause était totalement entendue sur le choix du buteur français.