Mercato - PSG : Le départ se rapproche pour Angel Di Maria ?

Publié le 17 février 2022 à 4h30 par T.M.

Alors qu’Angel Di Maria aimerait bien continuer l’aventure avec le PSG la saison prochaine, cela pourrait finalement se compliquer. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria dispose toutefois d’une année supplémentaire en option. La question est alors de savoir si le club de la capitale activera ou non cette option. De son côté, El Fideo voudrait lui rester avec le PSG et continuer donc au Parc des Princes la saison prochaine. Toutefois, au sein de la direction parisienne, on se poserait des questions puisque son départ permettrait notamment de libérer un gros salaire.

Ça sent pas bon ?

Restera, ne restera pas ? Dernièrement, il était expliqué qu’Angel Di Maria devait prouver face au Real Madrid pour espérer sa prolongation. Ce mardi, l’Argentin avait donc rendez-vous et sur la pelouse du Parc des Princes, le joueur de Pochettino n’a pas forcément convaincu. Cela fait d’ailleurs plusieurs semaines maintenant que le niveau de Di Maria laisse à désirer. A voir maintenant ce qu’il fera au match retour, mais sa dernière performance ne joue pas forcément en sa faveur pour son avenir au PSG. A suivre…