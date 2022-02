Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sur le point de boucler une vente à 4M€ ?

Publié le 16 février 2022 à 15h45 par Th.B.

Prêté sans option d’achat à Majorque où le gardien du PSG a fait savoir qu’il était particulièrement bien intégré, Sergio Rico figurerait dans les petits papiers de la Lazio. Le club romain espérerait pouvoir enregistrer son arrivée contre un chèque inférieur à 4M€ en fin de saison.

Alors qu’il était la doublure de l’indéboulonnable Keylor Navas lors des deux dernières saisons, Sergio Rico a été rétrogradé au poste de gardien numéro trois à l’intersaison. La cause ? L’arrivée libre de tout contrat en provenance du Milan AC de Gianluigi Donnarumma au PSG. Après six mois passés loin des terrains, Rico a été prêté au cours du mercato hivernal à Majorque sans aucune option d’achat. Pas de quoi refroidir les ardeurs de Sergio Rico concernant un éventuel avenir dans les Baléares. « Dans ce qu’on a signé, il n’y a pas d’option d’achat, mais on verra ce qu’il se passera en fin de saison. On s’attend à du mouvement lors du mercato estival. Ce que j’espère, c’est que Majorque reste en première division et je ferai tout mon possible pour ça. Peu importe ce qu’il se passera, je garderai toujours Majorque dans mon cœur ». Néanmoins, à son retour au PSG en fin de saison, il se pourrait que Sergio Rico prenne la direction de la Serie A.

La Lazio aimerait boucler le transfert de Sergio Rico pour moins de 4M€ !