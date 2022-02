Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, quelle prolongation faut-il boucler en priorité ?

Publié le 16 février 2022 à 8h00 par La rédaction

Bien que la situation de Kylian Mbappé cristallise l'attention, le PSG négocie avec d'autres joueurs à prolonger prochainement. Mais quel est le dossier prioritaire ?

D'ici la fin de la saison, Leonardo va devoir gérer différents dossiers. Bien évidemment, la principale préoccupation du PSG concerne Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, la tendance forte est à un départ vers le Real Madrid pour l'international français. Un coup dur pour les Parisiens qui vont toutefois devoir gérer d'autres dossiers plus ou moins urgents selon les situations contractuelles. Mais quel joueur le PSG doit-il prolonger en priorité ?

Leonardo a du travail !

Il y a d'abord ceux dont le contrat s'achève en juin prochain. Ils sont deux au sein de l'effectif professionnel à savoir Angel Di Maria et Xavi Simons. Sans oublier le jeune Ismaël Gharbi. Ce sont donc les cas les plus urgents, mais sont-ils prioritaires ? Derrière, ils sont plusieurs à voir leur bail s'achever en juin 2023 à savoir Leandro Paredes, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye, mais également les deux stars Lionel Messi et Sergio Ramos. Enfin, il y a également les cadres qu'il faut blinder à savoir Marco Verratti et Marquinhos. Les deux joueurs sont sous contrat jusqu'en 2024, mais ils ne manquent pas d'afficher leur envie de prolonger.



Selon vous, quelle prolongation est prioritaire ?