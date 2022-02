Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça bouge déjà pour l'été prochain !

Publié le 16 février 2022 à 18h30 par Arthur Montagne

Prêté à Majorque sans option d'achat, Sergio Rico pourrait toutefois quitter de façon définitive le PSG l'été prochain. Et pour cause, la Lazio Rome est déjà active pour le recruter à l'issue de la saison.

L'été dernier, le PSG s'est distingué sur le marché des transferts, notamment en recrutant Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan arrivait à échéance. Une arrivée qui a fait des dégâts en interne et qui a clairement bouleversé la hiérarchie dans les buts parisiens. Keylor Navas est désormais en concurrence tandis que Sergio Rico a rapidement disparu des radars. Doublure du Costaricien jusque-là, l'ancien portier du Séville FC a été relégué en troisième position, tout en étant exclu de la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des Champions compte tenu du fait qu'Alexandre Letellier permet au PSG de respecter les règles de l'UEFA notamment concernant les joueurs formés localement. Par conséquent, Sergio Rico a cherché à partir cet hiver et a trouvé une porte de sortie en Liga avec un prêt à Majorque, sans option d'achat. Malgré tout, dans les colonnes de AS , l'Espagnol ne fermait pas la porte à un départ définitif en fin de saison : « (Voulez-vous rester en Liga à la fin de la saison ?) Si je dis oui, peut-être que je mentirais, parce que je ne suis fermé à rien. On verra ce qui se passera lors du prochain marché d'été. Je n'ai pas d'enfants, seulement ma femme, et aucun de nous ne pense à faire sa valise et à déménager dans un autre endroit, donc c'est simple pour nous. On verra comment cela se passe pendant le reste de la saison ».

